شرطة عجمان و«المواصلات العامة» تناقشان تطبيق الإطار العام للحوكمة

المصدر: عجمان - البيان

استضاف فريق الحوكمة في القيادة العامة لشرطة عجمان وفداً من مؤسسة المواصلات العامة بعجمان لمناقشة آلية تطبيق الإطار العام للحوكمة وطرق نشر ثقافة الحوكمة المؤسسية لدى الموظفين والمتعاملين.

وترأس العقيد جمعة الزحمي رئيس قسم الأمن والانضباط ورئيس معيار الحوكمة الاجتماع بحضور كل من النقيب أحمد الهاجري رئيس قسم الشؤون القانونية، والنقيب سيف الشامسي مدير فرع التفتيش الأمني k9، والنقيب عصام المرزوقي والمدقق الداخلي وائل طه، حيث رحب العقيد الزحمي بوفد المواصلات العامة ممثلاً بوفاء جلال محمد البلوشي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة، مشيداً بجهودهم وتعاونهم في تطبيق ركائز الحوكمة من العدالة والشفافية والنزاهة والرقابة والمساءلة