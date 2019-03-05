ورشة لشرطة أبوظبي للتوعية بالتعامل مع الجلطة الدماغية

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع عناصر الإسعاف في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية على المستجدات في التعامل مع جلطة المخ خلال ورشة عمل لشرطة أبوظبي، عقدت بالتعاون مع مستشفى كليفلاند.

وتم تسليط الضوء على أهمية سرعة نقل المصابين بجلطة المخ وإبلاغ المستشفى قبل الوصول إليها، ما يسهم في تقليل خطر الوفيات بنسبة تقارب 20 ‎.%‎

وتطرقت الورشة إلى تطوير مهارات المسعفين باستخدام أحدث الوسائل والأدوات في تقديم الرعاية الطبية الأولية للمرضى، وتعزيز استراتيجية شرطة أبوظبي في الأمن والسلامة. ويشار إلى أن إدارة الإسعاف في مديرية الطوارئ والسلامة العامة تتبع مسارات خاصة بجلطتي المخ والقلب بالتعاون مع المستشفيات المحلية في أبوظبي.