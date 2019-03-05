«صحة دبي» تدرّب 50 ممرضة على أفضل ممارسات طب نقل الدم

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الصحة بدبي، أمس ورشة عمل لتدريب 50 ممرضة من الممرضات العاملات بمركز الثلاسيميا ومختلف المستشفيات التابعة لها، على أحدث وأفضل الممارسات المهنية والسريرية في مجال طب نقل الدم.

وأكد الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي خلال كلمته الافتتاحية للورشة على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، وجهودها المستمرة في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى والمتعاملين بشكل عام.

ودعا الدكتور كاظم الممرضات المشاركات إلى الاستفادة القصوى من هذه الورشة التي تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة بمختلف قطاعاتها لمتابعة ومواكبة المستجدات العالمية في مختلف المجالات الطبية.

تكامل

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بهيئة الصحة بدبي إن تنظيم هذه الورشة التي ستستمر على مدار يومين يجسد تكامل وانسجام عمل مختلف الإدارات التابعة للهيئة، مشيرة إلى أن عملية نقل الدم تشمل سلسلة من العمليات تبدأ باختيار المتبرع بالدم في مركز التبرع، لتنتهي في وريد المريض متلقي الدم، وبين الأول والأخير سلسلة من العمليات والإجراءات الطبية التي تحتاج إلى الدقة والجودة في الإجراءات والعمليات، مؤكدة أهمية وجود كادر طبي مؤهل من مختلف التخصصات الصحية والطبية لضمان سلامة المريض.

دور

ومن جانبه استعرض الدكتور حسين السمت نائب مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة، الدور الهام الذي يقوم به مركز دبي للتبرع بالدم في توفير الدم ومكوناته في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن المركز يعد الأول الذي تم اعتماده على مستوى الدولة من قبل جمعية بنوك الدم العالمية AABB في عام 2012م.