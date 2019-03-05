3 ملايين مكالمة تلقاها «999» في أبوظبي العام الماضي

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

تعاملت شرطة أبوظبي مع نحو 3 ملايين مكالمة، وردت إلى مراكز القيادة والتحكم في إدارة العمليات ؛عبر هاتف الطوارئ 999 على مستوى أبوظبي والعين والظفرة خلال العام الماضي 2018. وأكد العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية لـ«البيان» اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أحدث التقنيات والمعدات في مراكز القيادة والتحكم لكونها المستجيب الأول للبلاغ، لافتاً إلى نموذج منظومة الاستجابة المتكاملة الأول من نوعه على مستوى القيادات الشرطية، والذي يقوم على خمسة ممكنات بهدف رفع مستوى التمكين الفعال وتحقيق معدلات قياسية لسرعة الاستجابة.

وأوضح أن مراكز القيادة والتحكم تعمل على استقبال المكالمات والتعرف على مكان البلاغ والتواصل مع الجهة المسؤولة للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر كوادرها البشرية التي تم تأهيلها وتدريبها للتواصل مع أفراد المجتمع وذلك على مدار الساعة.

تجاوب

ودعا الجمهور إلى التجاوب مع رقمي الهاتف 02999 لمدينة أبوظبي، و03999 لمنطقة العين اللذين خصصتهما شرطة أبوظبي لتعزيز التواصل ونقل المعلومات للجمهور عند الاتصال من مراكز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بهدف تقديم الخدمات الشرطية للجمهور ضمن جهود لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.

وتعمل مراكز القيادة والتحكم على استقبال المكالمات والتعرف على مكان البلاغ والتواصل مع الجهة المسؤولة للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر كوادرها البشرية المدربة على التواصل مع أفراد المجتمع على مدار الساعة.

خدمة

وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قد أطلقت في فبراير الماضي، خدمة جديدة بتخصيص رقمي الهاتف 02999 لمدينة أبوظبي، و03999 لمنطقة العين، لتعزيز التواصل ونقل المعلومات للجمهور عند الاتصال من مراكز القيادة والتحكم في إدارة العمليات.

ودعا العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية الجمهور إلى التجاوب مع هذه الأرقام التي تهدف إلى تقديم الخدمات الشرطية للجمهور ضمن جهود لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.