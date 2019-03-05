50 % خفض المخالفات المرورية بعجمان للملتزمين بقانون السير 6 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، عن إطلاق مبادرة خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي بمناسبة عام التسامح ومن أجل تعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، مشيراً إلى إن قرار التخفيض، الذي حدّد لقائدي المركبات في إمارة عجمان من مطلع يناير الماضي إلى نهاية العام الحالي، يشترط فيه أن يلتزم السائق بعدم ارتكاب مخالفة لمدة 6 أشهر وعليه يتم تطبيق نسبة الخصم لكافة المخالفات القديمة للأعوام الماضية وذلك من أجل تشجيع جميع قائدي المركبات بالالتزام بقواعد المرور.

كما أشار إلى أن المبادرة تشمل الإعفاء من حجز المركبات والغرامة في حالة الالتزام بعدم ارتكاب مخالفة مرورية خلال 6 أشهر، وأن المبادرة ربطت بسلوك قائدي المركبات الإيجابي وأهمية التزام الجميع بقوانين وأنظمة السير والمرور من أجل الحفاظ على سلامة كافة مستخدمي الطريق.

وذكر بأن سريان المبادرة من مطلع العام الحالي وتطبيق عملية الخصم تبدأ مع نهاية يونيو المقبل وتستمر إلى نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن السنوات الماضية أطلقت العديد من المبادرات الخاصة بخفض قيمة المخالفات المرورية وذلك تخفيفاً على الجمهور إلا أن هذا الأمر لم ينعكس إيجابياً على بعض مستخدمي الطريق فيما يخص المخالفات المرورية المختلفة.

وذكر القائد العام لشرطة عجمان بأنه سيتم رصد وتقييم المبادرة في نهاية العام الحالي ومعرفة مدى التزام مستخدمي الطريق من خفض المخالفات المرورية.