ريم الهاشمي تبحث التعاون مع عدد من وزراء خارجية الدول الصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، بكل على حدة، مع عبد العزيز كاملوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، وأورليان أقبينونسي وزير خارجية جمهورية بنين، والدكتور علي كابا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون، وكاميسا كامارا وزيرة خارجية جمهورية مالي، وسام كوتيسا وزير الخارجية الأوغندي. وبحثت معالي الوزيرة ووزراء خارجية الدول الصديقة سبل تطوير العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية.