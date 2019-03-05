قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقّد سير العمل الأمني بالمطار

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، قسم شرطة المطار بهدف الاطمئنان على سير العمل، والاستماع إلى آراء الموظفين وملاحظاتهم، تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، وضمن مبادرة تعزيز التفتيش للعمل الشرطي، ورافقه خلال الجولة التفقدية المقدم حمد عبد الله العوضي نائب مدير مكتب القائد العام، والخبير سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة، وفريق التفتيش الأمني.

وكان في استقباله العميد سالم سلطان الدرمكي مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات، والعقيد علي الحبسي نائب مدير الإدارة، وعدد من الضباط.

وفي مستهل زيارته قام اللواء بن علوان بجولة تفقدية للطابور العسكري للتأكد من مدى الاستعداد والجاهزية من حيث الالتزام بالقيافة والهندام العسكري وفق التعليمات النظامية المعمول بها في وزارة الداخلية، كما تفقد سيارات الإدارة واطلع على آلية الفحص والصيانة للوقوف على جاهزيتها ومدى ملاءمتها للاستخدام، والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وتجوّل بن علوان بجميع أفرع ومرافق الإدارة، للوقوف على مجريات العمل والخدمات المقدمة.