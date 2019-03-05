«كهرباء الشارقة» تشجع على مدّ الغاز الطبيعي بديلاً لـ «الأسطوانات»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد المهندس الدكتور راشد الليم رئيس كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تشجع الساكنين في الإمارة لاستخدام الغاز الطبيعي الحيوي وقوداً بديلاً للغاز المسال (الأسطوانات)، بهدف المحافظة على البيئة والاستدامة إضافة إلى تطبيق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة، مع مراعاة الأسعار التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات، مبيناً أن هناك 5 محطات للغاز تمد الشارقة بالغاز الطبيعي، وهي محطة الرحمانية الجديدة والتي تخدم 300 ألف مسكن في الرحمانية ومنطقة السيوح، ومحطة المجاز ومحطة دوار الصناعية الخامس ومحطة كلباء ومحطة خورفكان.

كما أن عدد المشتركين في خدمات الغاز بالشارقة بلغ في 2018 أكثر من 300 ألف مشترك، وأن الهيئة مستمرة في التوسعات لشبكة الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة بمدينة الشارقة والمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان، حيث تم توصيل الخدمات لأكثر من 70 ألف مشترك جديد في العام الماضي، كما أن هناك خدمات ذكية لتوزيع الغاز الطبيعي لأجهزة المنازل من خلال 4 قنوات، منها مركز الاتصال وموقع تطبيق الهيئة والواتسآب وموقع الهيئة الإلكتروني، إضافة إلى توفير أجهزة ذكية لـ 24 فنياً بهدف التواصل مع المتعاملين.

60 ألفاً

وأضاف أنه في 2018 تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 60 ألفاً من الأجهزة المنزلية (أجهزة الطباخات)، كما أنه شهرياً يتم التعامل مع عدد كبير من طلبات توصيل الغاز للمطابخ، وأن عملية تركيب الغاز الجديد لا تستغرق وقتاً طويلاً من خلال آلية ذكية لعملية التوزيع الجغرافي من قبل الفنيين.

جودة ودقة

ولفت الليم إلى أنه تم مد وتغطية ما نسبته 90 % من مناطق الشارقة بالغاز الطبيعي، كما أن الهيئة تحرص على تحقيق أعلى معدلات الجودة والدقة والسرعة في جميع الأمور التي تخص الغاز الطبيعي وتقديم الخدمات بمواصفات عالمية، كما أنها أنجزت عدداً من المشروعات لتوسيع مجالات الاستفادة من مزايا شبكة الغاز الطبيعي في مختلف مناطق إمارة الشارقة، حيث تضمنت استبدال السخانات الكهربائية بأخرى مركزية تعمل بالغاز الطبيعي في كثير من الفنادق في مدينة الشارقة والمصنفة بخمس وأربع نجوم، بجانب تنفيذ مشروع توصيل غلاية مركزية تعمل بالغاز الطبيعي في برج تجاري مكون من 25 طابقاً بعد عمل الدراسة اللازمة بهدف الاستغناء تماماً عن استخدام السخانات التي تعمل بالكهرباء ما يساهم في توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة.

ترتيبات

بين المهندس راشد الليم أن إدارة الغاز الطبيعي أكملت كافة الترتيبات اللازمة لتمكين المشتركين في المناطق الجديدة التي بها شبكة الغاز الطبيعي من الاستفادة من الخدمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مساكنهم حسب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة.