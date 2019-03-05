تكريم الفائزين بجائزة «طرق دبي» للبحث العلمي

المصدر: دبي - البيان

أكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الهيئة رسّخت العلم منهجاً لها في كل مشاريعها منذ أن تأسست في عام 2005، حيث أدركت أن تطوير العمل المؤسسي يكمُن في مواكبة العلم والأخذ به في كل خططها الاستراتيجية، وأن مفهوم المؤسسة المتعلمة بات حجر الزاوية في تفكيرها المستقبلي.

جاء ذلك خلال تكريمه الفائزين في «جائزة هيئة الطرق والمواصلات للبحث العلمي» بدورتها السادسة، حيث فاز بالمركز الأول عن فئة البحث العام «فريق عمل» كلٌ من: سيد إسماعيل بن سيد يحيى، وأحمد لشكري البلوشي عن بحث «تطوير الساحة الذكية للمركبات الخفيفة»، وبالمركز الثاني «فردي» سحر عبد الرحمن مصطفى عن بحث «أثر تطبيق سياسات وتشريعات تنظيم النقل التجاري البري على نمو قطاع النقل تجاري - دراسة تطبيقية»، وجاء في المركز الثالث «فردي» بشار طه عن بحث «استضافة حدث كبير: إكسبو 2020 حافز للتخطيط المستدام - حالة توسعة خط مترو دبي».

كما تم تكريم الفائزين عن فئة بحوث استشراف المستقبل.

وفي مجال الجوائز التشجيعية، المشاركات الفردية. وفي فئة الجوائز التشجيعية، مشاركات فرق العمل، فاز كل من عمرو مسلّم ومحمد طاهر عرفة عن بحث «فوائد نموذج إدارة النضج في طرق دبي والمشاريع والبرامج الحكومية»، وكل من كلن أكونا وبريتا لانك عن بحث «القيادة الافتراضية - أداة اختبار مفهوم إدارة مخاطر الواقع الافتراضي»، وكل من علاء الدين الحجي وجمعة بطي المطوع عن بحث «تحويل طرق دبي إلى مؤسسة مرنة - التحديات والفرص»، كما تم تكريم الفائزين بالجوائز التشجيعية، فئة «الباحث الناشئ» .