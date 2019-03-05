اعتماد الخطة الاستراتيجية لمركز وجمعية محمد بن خالد

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

اعتمدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في منطقة العين، الاستراتيجية الخمسية للمركز والجمعية عقب الاجتماع الذي تم مع فريق عمل إعداد الخطة، حيث ترتكز أساسياتها على منظومة الجيل الرابع لحكومة دولة الإمارات من خلال الربط الاستراتيجي المتمثل في «متحدون في الرخاء وفق نظام تعليمي رفيع المستوى، وبيئة مستدامة، ومتحدون في المسؤولية لمجتمع متلاحم محافظ على هويته».

وتم بناء أركان استراتيجية المركز في نطاق 6 أهداف تمحورت في المساهمة في دعم التعليم الأساسي والعالي بدولة الإمارات، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة ونشرها محلياً وعالمياً، وترسيخ مفهوم الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية، وتحفيز الإبداع والابتكار، وإذكاء روح التطوع المجتمعي والبيئي ويتم تحقيقها ضمن مبادرات وطنية وبيئية واجتماعية تمثلت في جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال، وجائزة شما محمد للأدب، وجائزة التميز الوظيفي، وجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجمل لوحة تراثية وهي اليولة، ومسابقة «البيت المتميز بيئياً».