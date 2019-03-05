جمعية أصدقاء البيئة تطلق برنامج سفراء الاستدامة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أطلقت جمعية أصدقاء البيئة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التغير المناخي والبيئة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومدينة مصدر ومدرسة النرجس، برنامج سفراء الاستدامة، الذي يهدف إلى تحفيز رواد الأعمال في المجالات السبعة لأندية الاستدامة تحت شعار «من أجل بناء جيل واعد يستشرف المستقبل يواكب التطور ويترك بصمة مستدامة»، حيث يأخذ البرنامج بيد المشاركين المواطنين ليقوم بتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل في مجال الاستدامة.

وقال الدكتور إبراهيم علي رئيس جمعية أصدقاء البيئة ونائب رئيس شبكة جمعيات أصدقاء البيئة الخليجية: «إن جميع أنشطة الجمعية تهدف لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وستعكف الجمعية في عام التسامح 2019 على إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي من شأنها أن تسهم في دعم المكتسبات البيئية، لا سيما في مجال الاستدامة».

وأضاف: «تقوم فكرة البرنامج على تشكيل فرق للعمل تحت مسمى سفراء في المجالات السبعة لأندية الاستدامة المدرسية وهي الابتكار، التكنولوجيا، التربية المستدامة، البحوث، المشروعات، المبادرات، ثقافة الاستدامة. حيث يتولى كل فريق ريادة مجال واحد فقط من المجالات السبعة ».

فيما أشار أيمن النقيب، العضو في الجمعية، إلى أن جمعية أصدقاء البيئة حريصة على إطلاق العديد من الأنشطة البيئية ومنها برنامج سفراء الاستدامة الذي يهدف إلى دعم رؤية دولة الإمارات في خلق كوادر بشرية مواطنة وفق التوجهات في مجالات استشراف المستقبل .