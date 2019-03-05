«كهرباء دبي» تطلع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ على تجاربها

المصدر: دبي- البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مقر الهيئة الرئيسي، وفداً رفيع المستوى من «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ»، ضم كلاً من مارجريت فونغ، المديرة التنفيذية للمجلس، وأندرو وير، عضو المجلس، وعدداً من كبار الموظفين.

وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف- النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين، والتعرف على آخر مشاريع البنية التحتية والفرص الاستثمارية واستكشاف فرص الشراكة والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية لدى الهيئة التي تعمل على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، بما يحقق سعادة المتعاملين وكافة المعنيين.

وفي بداية الاجتماع رحب سعيد محمد الطاير بالوفد الزائر مؤكداً على أهمية التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه، مستعرضاً برامج وخطط ومشاريع الهيئة الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً.

وقال: إن للهيئة نظرة شمولية لقطاع الطاقة تراعي معالجة مسائل أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها وترشيد استهلاكها، كما أن لديها رؤية واضحة تتمثل في استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، حيث تقوم بتأمين إمداداتها من خلال تنويع مزيج الطاقة، لتشمل الطاقة النظيفة لتوفير 75٪ من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتحدث عن آخر إنجازات الهيئة المتمثلة في تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وذلك للعام الثاني على التوالي، بحسب تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2019.

وقد أثنى «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ» على جهود الهيئة ودورها المتميز، شاكراً الطاير على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة أمام الطرفين لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك.