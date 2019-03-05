إنجاز رصف طرق «الرقة التجارية» بأم القيوين يوليو المقبل

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد المهندس جمال حسن الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة ومدير إدارة نظم المعلومات بدائرة التخطيط العمراني في أم القيوين، أن الدائرة بدأت في فبراير الماضي الأعمال في تطوير منطقة الرقة التجارية بمساحة 250 ألف متر مربع، من خلال إنجاز مشاريع طرق حيوية تخدم عدداً من المناطق في الإمارة، حيث تشكل هذه الطرق رابطاً حيوياً، ومنها رصف طرق منطقة الرقة التجارية بطول 6,2 كيلومترات، بهدف إعادة تخطيط المنطقة وإنشاء البنية التحتية اللازمة، على أن تنتهي أعمال رصف الطرق في شهر يوليو المقبل.

كما تشتمل عملية التطوير على هدم وردم المنطقة، وإعادة تخطيطها بما يتناسب مع الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارة، وإنشاء بنية تحتية تواكب احتياجات المنطقة، مبيناً أن تطوير منطقة الرقة يأتي بناء على القرار رقم 2 لسنة 2017 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بشأن تطوير منطقة الرقة وإعادة تأهيلها.

تهيئة

وأكد مدير إدارة التخطيط والمساحة أن هناك اهتماما بالغا من حكومة أم القيوين والتي تعمل جاهدة على تهيئة البنية التحتية من طرق ومنشآت إضافية حتى تكون الإمارة مهيأة لاستقبال كافة الاستثمارات، وحتى تكون منطقة جذب لمختلف المستثمرين، خصوصاً وأن الإمارة تتميز بوجود أراض بأسعار مناسبة، كما تأتي تلك الطرق التي عكفت الدائرة على إنشائها في مناطق متفرقة من الإمارة على تيسير حركة المواطنين من خلال تعبيد الطرق وتهيئتها، لافتا الى أنه تم إحلال 184 منزلا متهالكا عمرها الافتراضي يتجاوز الـ 40 عاما، إضافة الى ردم المنطقة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و(اتصالات) اللتين عملتا على إزالة كافة الكيبلات وخطوط المياه القائمة بتلك المنطقة، الأمر الذي سوف يسرع من عملية الإنجاز والانتهاء من المشروع في الوقت المضروب .

طرق داخلية

من جهته أكد المهندس خالد عمر مهندس بقسم الطرق بدائرة التخطيط العمراني في أم القيوين أن الدائرة تقوم حاليا بإنشاء عدد من الطرق الداخلية بطول 9 كيلومترات ونصف الكيلومتر في مناطق متفرقة من الإمارة، منها طرق (القرائن 1) بطول 7 كيلومترات، و2 كيلومتر ونصف الكيلومتر لطريق المعرفة الذي يربط بين منطقة محمد بن راشد ومدينة الشيخ خليفة بشارع الشيخ زايد، مبينا أن الدائرة نفذت الدوار الذي بالقرب من مسجد الشيخ زايد بهدف تنظيم الحركة المرورية.