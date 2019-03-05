المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يضع الإنسان على قائمة أولويات البناء والتطوير

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أفاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثامنة يضع الإنسان على قائمة أولويات البناء والتطوير وتنمية المجتمع، مستنداً في ذلك إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويشارك في المنتدى الذي يقام يومي 20 و21 مارس الجاري، تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» نحو 70 متحدثاً من أصحاب الخبرات في الاتصال، يقدمون 37 جلسة حوارية وملهمة، وسلسلة من ورش العمل والملتقيات التفاعلية منها 3 ورش عمل احترافية، ومشاركون من أكثر من 15 دولة.

وتحدث الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال لقاء إعلامي تفاعلي، عقده المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مسرح المجاز، بحضور طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، وعدد من مسؤولي الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، وممثلي الجهات الراعية للمنتدى، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

وقال: «إن المتتبع لمسيرة نهضة وتطور بعض دول العالم يجدها اتخذت استراتيجيات اتصال طويلة الأمد كرستها بنهج عمل متطور في مؤسساتها وفق نمط التغيير الإيجابي، وواحدة من هذه الاستراتيجيات كانت الخطاب المؤسسي نحو بناء التحوّل في ذهنية المجتمع، ليكون شريكاً في مشروع الدولة»، متحدثاً عن أثر دور الاتصال الحكومي في تغيير السلوك وتفعيل مشاركة الإنسان في التنمية والتصدي لتحدياتها المتنامية.

وزاد: «تحت مظلة هذه الاستراتيجيات، التي توجهت إلى المؤسسات والأفراد نجحت في بناء ثقافة مجتمع ونمط سلوك وأسلوب ممارسة حضاري في الدولة ».

أجندة

واستعرض طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أجندة الفعاليات الجديدة للمنتدى، قائلاً إن المنتدى يحرص على إطلاق المبادرات والأنشطة التي تواكب أهدافه وتطلعاته، وتشمل «لعبة (الشارقة 2071) لتغيير السلوك بالتعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية، وإطلاق إصدار خاص بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بعنوان (الاتصال الحكومي.. ممارسات ودراسات)، ومنصات تفاعلية هي (منصة باحثون، منصة جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، ومنصة الابتكار)».

إضافة إلى محطات لاكتشاف الذات، وخطابات وجلسات تفاعلية ملهمة، وجلسات عصف ذهني مخصصة لليافعين والأطفال وذوي الإعاقة وأولياء الأمور وموظفي وخبراء الاتصال الحكومي، وملتقيات متخصصة، وأوضح أن المنتدى لهذا العام يستضيف «معرض 50 عاماً من المشاركة إلى الاستضافة» بالتعاون مع إكسبو 2020، الذي يسلط الضوء على التاريخ الحافل لمشاركة الإمارات في معارض إكسبو الدولية منذ العام 1970، وحتى اليوم الذي أعلن فيه عن اختيار الإمارات لاستضافة إكسبو 2020.

مبادرة 60 دقيقة

ويشهد المنتدى إطلاق مبادرة بعنوان «60 دقيقة اتصال» بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتعرف خلالها المشاركون إلى إطار عمل مجرب في مجال التسويق الاجتماعي/‏ تغيير السلوك، بهدف تجاوز مرحلة «بناء الوعي» والوصول إلى مرحلة تغيير المواقف والسلوك.

ملتقى

وعلى هامش فعاليات المنتدى لهذا العام، ينظم مجلس الشارقة للشباب «ملتقى شباب الشارقة» في دورته الثانية تحت شعار «شارقة المستقبل»، حيث يتطلع الملتقى إلى حوار مع الشباب حول أفكارهم الإبداعية، وتصوراتهم المستقبلية لمدينة الشارقة.

«تغيير سلوك.. تطوير إنسان»

وعزت جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي اختيار المنتدى لهذا العام «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» شعاراً له للتأكيد على أن مهمة الاتصال في المقام الأول هي النهوض بالمجتمعات والاستثمار بطاقات أفراده.

فعاليات

تشمل فعاليات المنتدى سلسلة جلسات حوارية وتفاعلية موزعة على يومين، أبرزها جلسات «السلوك البشري: بُعد جديد لاتصال التغيير»، «الإنسان المسؤول: مفتاح الحلول لتحديات المستقبل»، و«تحدي شح القدرات في عصر اتصال التغيير»، إلى جانب جلسة «التعليم عبر عدسة الغد: انقلاب الموازين»، و«ثقافة مهارات المستقبل: التصدي لظاهرة اختفاء الوظائف»، و«تأصيل الإيجابية وسبل السعادة المستدامة: خارطة الطريق»، وجلسة خاصة بعنوان «ريادة الفكر الداعم للمرأة»، ويطلق المركز الدولي للاتصال الحكومي على هامش المنتدى «منصة باحثون» الساعية لتوفير محتوى معرفي وقاعدة معلوماتية لكل ما يتعلق بالاتصال الحكومي من أبحاث ودراسات وكتب ومراجع.