إعادة تشكيل وتغيير مسمّى مجلس القيادات العليا في بلدية عجمان

المصدر: عجمان- البيان

أصدر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، قراراً بإعادة تشكيل مجلس القيادات العليا بالدائرة وتغيير مسمى المجلس إلى المجلس الإشرافي، حيث ينفذ ما جاء في هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

ويأتي هذا القرار بالاطلاع على المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2006، وعلى القرار الأميري رقم 11 لسنة 2016 وعلى قرار رئيس الدائرة رقم 44 لسنة 2010 وعلى قرار رئيس الدائرة رقم 4 لسنة 2017، وبناءً على ما تم عرضه من نتائج مشروع تقييم مستوى نضج الحوكمة في الدائرة. وتم تشكيل المجلس ويضم عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة «نائباً لرئيس المجلس»، والمهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع المتعاملين «عضواً تنفيذياً»، وإبراهيم محمد الريامي رئيس قسم الجودة وبرامج التميز «أميناً لسر المجلس».

وفيما يتعلق بأعضاء المجلس، حيث يضم المجلس أربعة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة والإسهامات المشهودة في مجال تخصصاتهم وفيما يتصل بأهداف واختصاصات الدائرة، وهم م. خليفة سعيد الجراح «عضواً مستقلاً»، وعبد العزيز الجسمي «عضواً مستقلاً»، وإبراهيم سلمان الحمادي «عضواً مستقلاً»، ومريم عبد الرحمن الشرفاء «عضواً مستقلاً».