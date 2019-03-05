«خدمات رأس الخيمة» تنفذ حلولاً عاجلة لتأمين مناطق الآبار المهجورة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

نفذت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أمس الأول، حلولاً عاجلة لتأمين مناطق الآبار الجوفية المهجورة في مختلف مناطق الإمارة، حيث باشرت الدائرة بوضع حواجز أسمنتية لتسييج المنطقة المحيطة بثلاثة مواقع آبار جوفية في منطقة شمل، للحفاظ على سلامة أهالي تلك المنطقة.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن لجنة الطوارئ بالدائرة باشرت بتنفيذ مسح شامل لمناطق الإمارة التي تكثر بها الآبار الجوفية القديمة والتي تعود ملكيتها إلى المواطنين، حيث سيتم دراسة وتحديد أعداد تلك الآبار ومواقعها وأعماقها، تمهيداً لتنفيذ الحلول المتاحة طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تقضي بردم تلك الآبار وإغلاقها حفاظاً على السلامة العامة.

وأشار إلى أن الدائرة وضعت آليات ومعايير جديدة بالتنسيق مع دائرة البلدية وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وأصحاب المزارع لاتخاذ اللازم نحو تلك الآبار المهجورة، مؤكداً أهمية تواصل المواطنين والمقيمين لتقديم الملاحظات عبر قنوات التواصل الرسمية للدائرة، أو عبر رقم الخط الساخن 8008118.

وتشتهر إمارة رأس الخيمة بانتشار الآبار الجوفية التي شكلت منذ نشأة الدولة المورد الاستراتيجي للري الزراعي والمياه الصالحة للشرب، ومع تطور وسائل الري وشح مياه الأمطار بدأت تلك الآبار في التوقف عن دورها الحيوي داخل مزارع المواطنين، لتتحول إلى فخاخ مهجورة خطرة تهدد حياة أفراد المجتمع وخاصة الأطفال مع تزايد حركة النمو والنهضة العمرانية في مختلف مناطق رأس الخيمة.

وعلى الرغم من دور هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة بتوصيل المياه المحلاة إلى 120 مزرعة لاستخدامها في الري لضمان عدم استنزاف المياه الجوفية في منطقتي الغيل والحمرانية، إلا أن تلك الجهود تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات المعنية لرصد الآبار الجوفية المهجورة التي لا تخضع لمعايير الأمان لسكان المناطق المحيطة، بالإضافة لتأثير استخدامها كمواقع لتخزين المواد الممنوعة والهاربين.

وطالب عدد من المواطنين وأصحاب المزارع في رأس الخيمة، بضرورة قيام الجهات المعنية المسؤولة عن ملف الآبار الجوفية، بإلزام أصحاب المزارع والمواطنين بالتقيد بالمواصفات المعتمدة في عمليات تأمين الآبار الجوفية والمواقع المحيطة بها أو ردمها، بالإضافة لزيادة الدور الرقابي والتوعوي على تلك المزارع وحصر تلك الآبار نظراً لخطورتها على الأرواح وخاصة الأطفال، حيث شاهد الجميع وقوع العديد من الحوادث التي راح ضحيتها الأطفال.