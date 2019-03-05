«حمدان بن محمد الذكية» تطلق مبادرة تصنيف الجامعات الذكية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مبادرة إعداد ميثاق عالمي لصياغة معايير الجامعات التي تطبق نظم التعليم الذكي، في خطوة هي الأولى من نوعها بمشاركة 5 منظمات دولية مرموقة و4 جامعات عالمية رفيعة مع حضور قوي للإمارات ممثلة بجامعة حمدان بن محمد الذكية.

وجاء الإعلان عن «الإطار النموذجي وقاعدة البيانات الملائمة لتصنيف وتقييم مؤسسات التعليم الذكي» على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة من مؤتمر «إبداعات عربية» الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، وبمشاركة 1200 باحث من 50 دولة .

صدارة

وشدّد الدكتور منصور العور رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» على أهمية إطلاق أول «إطار عالمي لتقييم وتصنيف جامعات التعليم الإلكتروني والذكي، الذي يضع دولة الإمارات في صدارة اللاعبين الرئيسين في إعادة صياغة معايير التعليم الذكي، وأضاف: «يمكننا القول بأنّ المبادرة الجديدة تضعنا في «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في مصاف أهم 10 جامعات ذكية في العالم».

رؤية

وقال العور: «تعكس المبادرة الجديدة التزامنا في «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بالعمل وفق رؤية واضحة تستهدف توفير تجربة تعليمية فريدة خلال إعادة هندسة مستقبل التعليم والتعلم عبر التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، بالاعتماد على أدوات تعليمية جديدة تحاكي المستقبل تيمناً بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في تخريج شباب متمكن من أدوات اقتصاد المعرفة».