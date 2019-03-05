60 مشروعاً ضمن مسابقة بالعلوم نفكر في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، عن انطلاق معرض بالعلوم نفكر في مركز رأس الخيمة للمعارض خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري بمشاركة 161 طالباً وطالبة يعرضون 60 مشروعاً علمياً، مشيرة إلى أن المؤسسة رفعت مستوى المعايير للمعرض.

وأشارت خلال لقائها مع الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلى أن برنامج بالعلوم نفكر نجح منذ إطلاقه في عام 2012 بإنشاء قاعدة مواهب علمية تصل إلى 12400 موهبة، فيما استقطب خلال العام الجاري 700 مشروع علمي من 1850 مدرسة وجامعة.

وأضافت: يهدف معرض بالعلوم نفكر في رأس الخيمة بنسخته السابعة إلى الوصول لأكبر عدد من الشباب وتمكينهم من المشاركة بفعالية في صناعة المستقبل، وتوفير منصة ملائمة لابتكاراتهم، وتشجيعهم على خوض غمار مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والطيران، مشيرة إلى أن معرض بالعلوم نفكر في رأس الخيمة ينطلق في 8 مارس الجاري وسيتم تخصيص يومي 8 و9 لعرض المشاريع على لجان التحكيم، مع تخصيص يوم 10 مارس الجاري لعرض المشاريع على الجمهور والمهتمين.

وبدوره، ثمن الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، جهود مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب في رعايتها للمواهب الشبابية وخاصة العلمية منها، مؤكداً أن هذا ما كان يتمناه ويركز عليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده قيادتنا الرشيدة.

وعرف القاسمي، ميثاء الحبسي والوفد المرافق معها، على متحفه الشخصي الذي يحتوي على أنواع متعددة من المقتنيات الأثرية، ومنها أكبر نسخة للقرآن الكريم.