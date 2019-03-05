حصة تهلك وكيلاً مساعداً لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

أصدر مجلس الوزراء قراراً بترقية حصة عبدالرحمن تهلك وتعيينها بمنصب الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، بعد أن كانت تشغل منصب مستشار الوزارة.

وقد انضمت حصة تهلك عام 2016 للوزارة بمسمى مستشار الوزارة، وتشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي للابتكار، وتمكنت خلال عملها في الوزارة، من استحداث محور التطوع في وزارة تنمية المجتمع، وأشرفت على مشاريع مختلفة تنوعت بين السياسات، وتطوير الخدمات، والابتكار، والاتصال الحكومي.

وحازت حصة تهلك على جائزة المرأة العربية 2018 استحقاقاً لإنجازاتها، وعملت طوال سنوات خبرتها في مؤسسات حكومية وشبه خاصة وغير ربحية مختلفة.

وقبل التحاقها بوزارة تنمية المجتمع، شغلت منصب مدير إدارة التطوير المؤسسي والبحوث والدراسات بمؤسسة دبي للمرأة، وعملت ضمن فريق عمل حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال القمة العالمية للحكومات عام 2015.