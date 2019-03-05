197 مليون درهم قيمة عقود «مواصلات الإمارات» في دبي والشارقة

المصدر: دبي - البيان

تمكّنت مواصلات الإمارات من توقيع مجموعة من العقود الجديدة والمجددة الخاصة لتأجير المركبات المختلفة، مع عدد من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في إمارتي دبي والشارقة، بقيمة تناهز 197 مليون درهم، ولمدد متفاوتة، تمتد بين سنتين إلى 5 سنوات.

وأكّد طارق الصيداوي رئيس المبيعات بالمنطقة، أن مواصلات الإمارات تمتلك جملة من المقومات والمؤهلات التي مكّنتها بتفوق من استقطاب عقود جديدة مع متعاملين جدد، إضافة إلى تجديد العقود، عبر توفير خدمات تتمتّع بالجودة والكفاءة والاحترافية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة، متزامناً مع التوسّع المستمر، والأسعار التنافسية، فضلاً عن الخبرة التي اكتسبتها على مدى أكثر من 37 عاماً، والتي استطاعت المؤسسة من خلالها تعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات التي تقدمها، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.