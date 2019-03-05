48 شركة إماراتية تشارك في منتدى التوظيف بـ «السوربون أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ــ صبري صقر

شاركت نحو 48 شركة إماراتية من القطاعين العام والخاص في فعاليات منتدى التوظيف «استرولاب» بجامعة السوربون أبوظبي.

تستمر فعاليات المنتدى بدورته السادسة لمدة يومين بمقر الجامعة في جزيرة الريم تحت شعار «استكشف، تواصل، وتوجّه نحو مستقبلك المهني»، بهدف تعزيز الفكر الإبداعي والابتكاري بين طلبة الجامعة.

وشمل المنتدى 15 عرضاً تقديمياً وأنشطة تفاعلية وحلقات نقاشية بمشاركة أصحاب الشركات ومتخصصين وسفراء ومستشارين قانونيين دوليين.

وقال البروفيسور إريك فواش، المدير التنفيذي لجامعة السوربون أبوظبي في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى إن طلاب جامعة السوربون أبوظبي يتحدثون أكثر من لغة مما يعزز فرصهم للفوز بالوظائف المتاحة، كما تسهم الجامعة في تعليم الطلاب 3 لغات على الأقل مما يضاعف من فرص فوزهم بالفرص المتاحة، مشيراً إلى أن 40% من طلبة الجامعة من المواطنين، وأوضح أن المنتدى فرصة ممتازة لاطلاع الشباب على الجهات المشاركة المحلية والدولية.

وأكدت الدكتورة فاطمة سعيد الشامسي، نائب المدير للشؤون الإدارية في جامعة السوربون أبوظبي - في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن المنتدى في دورته الجديدة يشهد مشاركة شركات عالمية لها اسم كبير في عالم الأعمال منها: أبوظبي الوطنية للتأمين، ومجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، دائرة الثقافة والسياحة، مجموعة شلهوب، الرابطة الثقافية الفرنسية، اتصالات وغيرها من الشركات والمؤسسات.

وأضافت: يساهم المنتدى في تعريف الطلبة والخريجين على استراتيجيات فعاّلة للتخطيط التدريجي لمساراتهم المهنية وتطوير مهارات البحث عن عمل، واتخاذ القرارات.

وأكد حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في شركة مبادلة للاستثمار أن منتدى التوظيف يُشكّل منصة فريدة للطلبة لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم المهنية.