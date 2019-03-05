انطلاق المؤتمر الثاني لجمعية الإمارات للملكية الفكرية غداً

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

أعلن اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عن عقد المؤتمر الثاني للجمعية، تحت عنوان «المرأة الإماراتية ريادة عالمية على نهج زايد»، غداً الأربعاء، في أبوظبي، وبرعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

إنجازات

وأوضح اللواء عبد القدوس في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه، الدكتور خالد عبد الله النقبي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بأبوظبي، أن المؤتمر ستنظمه الجمعية، بالتعاون مع وزارة الداخلية والاتحاد النسائي العام، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، وتشارك في المؤتمر شخصيات من داخل الدولة وخارجها، وذلك بهدف تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية، في ظل تبني القيادة الرشيدة لاستراتيجية دعم وتمكين المرأة في كل المجالات.

وأكد العبيدلي أن ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات، سيظل واحداً من أبرز الفصول في السجل الناصع لمؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فما تحقق للمرأة الإماراتية، وما استطاعت أن تحققه بدعم الشيخ زايد اللامحدود، رحمه الله، وما وفره لها من ركائز تشريعية واجتماعية كثيرة، جعل المسافة واسعة بين ما كانت عليه المرأة الإماراتية قبل عصر الشيخ زايد، وما أصبحت تعيشه اليوم، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تقدير

ووجّه العبيدلي التقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على تكرمها برعاية مؤتمر «المرأة الإماراتية»، وللفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على تكرمه بدعم المؤتمر، ولمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، على تكرمه بحضور المؤتمر، مشيداً بالأيادي البيضاء لسموهم في رعاية ودعم المرأة الإماراتية، لتحقيق ريادتها العالمية في العديد من المجالات.

شريك إعلامي

من جانبه، قال العقيد عوض صالح سعيد عضو لجنة تطوير، رئيس تحرير مجلة «999»، إن مشاركة المجلة كشريك إعلامي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية في المؤتمر، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لتعزيز الشراكة بين وزارة الداخلية وجمعيات النفع العام في دولة الإمارات، ودعم وتمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.

وأوضحت فاطمة الحوسني عضو مجلس إدارة الجمعية، أن المؤتمر سيتضمن مشاركة (18) متحدثاً من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وكذلك من المملكة الأردنية الهاشمية، والمتحدثون من مختلف الجهات في الدولة من القطاعين العام والخاص، وسيتم إقامة معرض «بصمات زايد»، تعرض فيه نماذج عن زيارات ولقاءات الوالد المؤسس الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، إلى المؤسسات النسائية في الدولة، وعرض «أوبريت» تتناول إنجازات المرأة الإماراتية.

محاور

أشار الدكتور خالد النقبي، إلى أن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور، منها تمكين المرأة بين رؤية قيادة واستشراف المستقبل، والمرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل، والمرأة الإماراتية تمكين ومكانة.