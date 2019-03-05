«إسلامية دبي» تكشف عن فعاليات ملتقى راشد بن محمد الشتوي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن فعاليات وبرامج «ملتقى راشد بن محمد الشتوي» في دورته الأولى التي انطلقت يومي الخميس والجمعة الماضيين في مسجد محمد حسن الشيخ بالطوار وتستمر حتى منتصف أبريل المقبل 2019.

وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة: جاء انطلاق الملتقى تجسيداً لدور الدائرة المنوط به لتفعيل خطة التوعية الدينية والخطاب الديني والتي تنتهجها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي على المستوى العلمي والبحثي والتوعويّ، والتي تُعنى بقضايا التثقيف والتوجيه الديني، وإيماناً بالدور التوعوي الكبير التي تقوم به الدائرة وانطلاقاً من إشعاعها العلميّ الكبير؛ وسعياً منها إلى إرساء وعي دينيّ معتدل دون غلو أو تطرف أو انحياز أو تعصب، بما يتماشى مع خصوصية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُواكب منطلقات وركائز عام التسامح، وتجسيداً لشريعة الله السمحة على أرض الإمارات عاصمة التسامح، أرض المحبة والإخاء، الأرض التي تحتضن سماحة الأديان.

ثقافة السلام

وأشار الشيباني إلى أنه منذ إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، 2019 عاماً للتسامح، ونحن نعمل جاهدين لتعزيز لغة الحوار ونشر ثقافة السلام في جميع المحافل، وكذلك الإسهام في التعريف بالقيم الإسلامية السمحة المعروفة باعتدالها ووسطيتها وحرصها على الاقتراب من الآخر والحوار البناء معه بعيداً عن أي مظاهر للتمييز والكراهية والعنف والتطرف الذي يتنافى مع روح الإسلام.

محاضرات

أشار الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، إلى أن الملتقى يقام يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستمر لمدة شهر ونصف الشهر حتى منتصف أبريل المقبل، ويتضمن عدة محاضرات دينية وتوعية لجميع فئات المجتمع مستهدفاً فئة الشباب والجاليات المقيمة منها محاضرات باللغة العربية، ومحاضرات بلغات مختلفة.