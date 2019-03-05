المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعيها اللذين عقدتهما في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من (54) مادة، بحضور ممثلي الحكومة.حضر الاجتماعين أعضاء اللجنة كل من خليفة سهيل المزروعي «مقرر اللجنة»، ومحمد سالم كردوس عبيد العامري، ومطر حمد مطر عميرة الشامسي، وسعيد خلفان سلطان الكعبي.

وأوضحت عائشـة سالم بن سمنـوه رئيسة اللجنة، أنه تم خلال اجتماع، أول أمس الأحد، مواصلة مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بحضور ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الذين ردوا بشكل وافٍ على استفسارات أعضاء اللجنة، وتم الاستماع إلى آرائهم والتنسيق معهم بشأن تزويد اللجنة بما تحتاجه من معلومات وبيانات وإحصاءات تتعلق بمناقشة مشروع القانون.