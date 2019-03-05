928 محامياً ومحامية مقيّدون لدى «قضاء أبوظبي» في 2018

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي عن أن اجمالي عدد المحامين الذين تم تقييدهم خلال عام 2018 وصل إلى 928 محامياً، مشيرة إلى أن لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، عقدت اجتماعات عدة نظرت خلالها عديداً من طلبات مزاولة المهنة، تضمنت قبول المجموعة الجديدة من المحامين والمحاميات.

كما اطلعت لجنة شؤون المحامين والخبراء، خلال عام 2018 على عدد من الشكوى المقدمة ضد بعض المحامين المسجلين لديها، موضحةً في الوقت نفسه بأنها اتخذت بشأن تلك الشكوى القرارات القانونية المناسبة، والتي تراوحت بين حفظ الشكوى وإيقاع عقوبة التنبيه والإيقاف عن العمل.

وتتكون لجنة شؤون المحامين، من قضاة ومستشارين، حيث يرأس اللجنة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وتضم في عضويتها كلاً من القاضي عبدالكريم محمد فرعون، من محكمة النقض، القاضي سعد عبدالباري، من محكمة استئناف أبوظبي، القاضي بوشعيب هجامي، من محكمة استئناف العين، المستشار محمد ضويهر الكثيري، من النيابة العامة، المستشار علي الفريحات، المحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء مقرراً للجنة.

وتتولى لجان شؤون المحامين والخبراء بالدائرة مهام الإشراف على أعمال المحامين والخبراء المعينين والمسجلين في الجداول ومتابعتهم، وتقييم أدائهم، والنظر في الشكوى المقدمة ضد المحامين المقيدين ضمن جداول المشتغلين في الدائرة، فضلاً عن تلقي طلبات القيد في جدول المحامين والخبراء وإجراء الفرز والترشيح، وتنفيذ أحكام وقرارات المحاكم والنيابات بندب الخبراء وإجراء أعمال الخبرة المطلوبة.

وبناء على قرار تشكيلها فقد أوكل لها مهام رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بالأعمال والمهام الموكلة إليها.

وتعكف الدائرة على عقد اجتماعات مع المحامين المسجلين لديها، وذلك في إطار جهودها نحو تطوير العلاقة البينية لمكونات المنظومة القضائية والقانونية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الفعالة لقطاع المحامين في تحسين الخدمات القضائية والعدلية.

وتشترط الدائرة للتقدم بطلب قيد محام بجدول المحامين المشتغلين بدائرة قضاء أبوظبي إرفاق أصل وصور بطاقة الهوية الإماراتية، وجواز السفر، وشهادة من وزارة العدل تفيد بسريان قيد المحامي أو بطاقة قيد سارية المفعول، والرخصة التجارية للمكتب، والشهادة الجامعية، وشهادة عدم محكومية بالإدانة في جناية مخلفة بالشرف والأمانة، وتعهد بالالتزام ببرنامج تدريب المحامين الذي تعده الدائرة.