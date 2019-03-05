وفد أردني يطّلع على آليات «استشراف المستقبل» بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وفداً من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالمملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة شاكر سلمان الشنيكات، مدير الإدارة وتنمية الموارد البشرية، أمين سر مجلس إدارة المركز، وميسر حمدان عبد الرحمن الخلفيات، مدير الديوان والعلاقات العامة والاتصال، إلى جانب أحمد خالد محمد نعيمات، مدير وحدة الاستجابة الإعلامية.

وتأتي هذه الزيارة، من جانب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالمملكة الأردنية الهاشمية، للاطلاع على منظومة إدارة الأزمات والكوارث، إلى جانب الدراسات العلمية التي أجراها في مجال الدراسات البحثية الاستشرافية، وبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التطلعات المستقبلية.

وفي بداية اللقاء رحَّب العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، مدير المركز، بالوفد الزائر، كما أكَّد حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، باعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي. وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.