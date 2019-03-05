«الداخلية» توفّر إلكترونياً خدمة الحصول على رخصة القيادة الدولية

المصدر: أبوظبي - البيان

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الحصول على رخصة قيادة دولية وبشكل كامل لكافة مراحل الخدمة من طلب ودفع رسوم والموافقة لغاية طبع الرخصة وإرسالها عبر البريد لتكون العملية الآن بشكل شامل بعد أن كانت الوزارة قد أدخلت هذه الخدمة أواخر عام 2018 عبر تطبيقها الذكي (moiuae )، وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الوزارة رفع مزايا وتوسعة نطاق خدماتها المتوفرة على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول.

وقال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية - رئيس مجلس الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي: «يتماشى إطلاق هذه الخدمة بالكامل مع مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة، ورؤية الإمارات 2021 التي تهدف لأن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها في بيئة معطاءة مستدامة مبنية على خدمات حكومية عالمية المستوى».