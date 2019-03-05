افتتاح 3 مناطق ألعاب للأطفال على كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي - بلدية مركز المدينة - أعمال إعادة تأهيل ثلاث مناطق ألعاب على كورنيش أبوظبي، حيث بلغت تكلفة هذا المشروع حوالي 3.600.000 درهم.

ويعكس هذا المشروع سعي دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي، نحو توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال بمعايير عالمية، وتحقيق التواصل بين أفراد المجتمع في بيئة صحية وآمنة، وتوفير مصادر السعادة للطفولة.

وأكد المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة، أن المشروع شمل تأهيل منطقة ألعاب في حديقة العائلة (أ)، والذي يعد إحدى أكبر مناطق الألعاب مساحةً في الحدائق المفتوحة، وبمساحة مظللة تقدر بحوالي 1,100 متر مربع، وتحتوي على 18 معدّة من أحدث معدات الألعاب تخدم مختلف الفئات العمرية، وبمواصفات عالمية، وتحقق جميع معايير السلامة والأمان للمستخدمين.

كما أنجزت بلدية مركز المدينة تأهيل منطقتي ألعاب في حديقة «البحيرة»، حيث تم توريد وتركيب ألعاب أطفال وصب أرضيات مطاطية، مع تصاميم تفاعلية وتعليمية.