تكريم المدارس المتميزة في اختتام أسبوع «الغاف» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كرّمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عدداً من المدارس المتميزة المشاركة في مبادرة أسبوع الشجرة المستدامة - الغاف، التي نظمتها الهيئة في منتزه الصحراء، تحت شعار «في ظلال الغافة»، وتضمن حفل الختام معرض وابتكارات المدارس المكرمة، وجميع أنشطتها التثقيفية حول شجرة الغاف مثل الملابس والبوسترات وصناديق المعلومات الذكية التي حملت شعار شجرة الغاف، إضافة إلى شجرة الغاف الذكية، وكما تم منح المدارس المتميّزة درع شجرة الغاف، وشهادة شكر وتقدير، وجائزة مالية.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «سعدنا بتلك الجهود التي بذلت من المدارس في مبادرة أسبوع الشجرة المستدامة، فقد أثبت الجميع أنهم حريصون على البيئة والحفاظ عليها وحمايتها.