تخريج 253 من المنتسبين للدبلومات المهنية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، وبالتنسيق والتعاون مع جامعة الشارقة، حفل تخريج عدد 253 من منتسبي برامج الدبلومات المهنية من أبناء المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة، شملت مدن خورفكان وكلباء ودبا الحصن بفرع جامعة الشارقة بمدينة خورفكان.

وذلك بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة، وعبدالله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع بدائرة الموارد البشرية، والدكتور علي عبيد الزعابي نائب إداري ومالي لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع بخورفكان، وعدد من موظفي أفرع الجهات الحكومية، وعدد من الباحثين عن عمل من أبناء المنطقة الشرقية.