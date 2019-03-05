«اجتماعية الشارقة» تشارك بـ6 ورش حِرفية في «ميكر فير دبي»

المصدر: الشارقة - البيان

في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية، شارك كبار المواطنين من المنتسبين بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بتقديم 6 ورش حرفية وفنية في معرض صنّاع دبي العالمي «ميكر فير دبي 2019» الذي نظمته مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، خلال الفترة التي امتدت ما بين 26 وحتى 28 من شهر فبراير، في المركز التجاري العالمي بدبي.

وذكرت سمية الشامسي رئيس قسم نادي الأصالة بدائرة الخدمات الاجتماعية، أن مشاركة منتسبي دائرة الخدمات الاجتماعية في المعرض الذي يعتبر تجمعاً عالمياً للصناع والفنيين والحرفين والهواة من جميع فئات المجتمع، يأتي تجسيداً للتعاون والتنسيق المتبادل بين مختلف المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخدمة المجتمع بشتى السبل، مما ينعكس إيجاباً على أداء رسالتنا كجهة حكومية منوطة بخدمة المجتمع والعمل على دمج مختلف فئاته العمرية.

وأفادت الشامسي بأن كبار المواطنين المنتسبين لنادي الأصالة قدموا خلال مشاركتهم في المعرض 6 ورش حرفية وفنية تمثلت في «صناعة العطور» و«صناعة البخور» و«إعادة التدوير» و«صناعة العريش» و«صناعة النخيل» لتعليم مهارة الخوص، و«صناعة التلي»، حيث لقيت هذه الورش إقبالاً وترحيباً من مختلف الحاضرين من زوار المعرض.

وتُعد مشاركة كبار المواطنين في مثل هذه التجمعات الوطنية أحد متطلبات نتائج الخطة الاستراتيجية لمحاور المدن المراعية للسن في المشاركة المجتمعية، إذ إن الغرض منها هو دمج كبار المواطنين مع مختلف الفئات العمرية مما يعزز الجانب الصحي والنفسي والمجتمعي لهم.