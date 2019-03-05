فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج المسعفين الإماراتيين

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن الإسعاف الوطني عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين والبدء باستقبال طلبات التقديم للبرنامج المقدم بالتعاون مع جامعة الشارقة لغاية 14 أبريل المقبل، وذلك بعد نجاح دورتيه الأولى التي اختتمت في يونيو الماضي والثانية التي ستختتم في يونيو المقبل بمشاركة 26 طالباً وطالبة فور استكمالهم المرحلة الأخيرة القائمة على التدريب العملي ومناوبات العمل الميداني مع طواقم الإسعاف الوطني.

ويسعى البرنامج المعتمد من دائرة الصحة - أبوظبي للإسهام في تعزيز خطط حكومة الإمارات في التوطين عبر تأهيل كوادر إماراتية من خلال إكسابهم المعرفة والكفاءة المهنية وإعدادهم للعمل في القطاعات الحيوية بشكل يعزز من منظومة الخدمات الإسعافية في الدولة، وسيؤهل الطلبة الملتحقين بالبرنامج للحصول على دبلوم فني طوارئ إسعاف EMT-I وفرصة العمل مباشرة مع الإسعاف الوطني بعد إتمامهم البرنامج بنجاح.

وتنطلق الدورة الجديدة في سبتمبر المقبل وتستمر لمدة العام الأكاديمي 2019-2020 في كلية الطب - مركز التدريب الإكلينيكي والجراحي بجامعة الشارقة.

رؤية ‏

وأكد أحمد صالح الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أهمية إدماج الكوادر الإماراتية ضمن طواقم الإسعاف الوطني، لافتاً إلى المساهمة النوعية التي تضيفها الكفاءات الإماراتية لقطاع حيوي مثل الإسعاف، موضحاً أن الدورة الجديدة تأتي في إطار رؤية الإسعاف الوطني لتسخير كل الإمكانات وبناء البرامج المستدامة لإعداد كفاءات إماراتية مؤهلة تعزز من منظومة الخدمات الإسعافية في الدولة وبالتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل المقومات والبرامج لتمكين وإعداد شباب الوطن للعمل ضمن المجالات الحيوية والاستراتيجية بالدولة.

ودعا الهاجري شباب الوطن إلى التسجيل في البرنامج والانضمام إلى كوادر الإسعاف الوطني في خدمة المجتمع وإحداث الفرق بشكل يومي، وترجمة ما يدعو إليه «عام التسامح» من مد يد العون والمساعدة للآخرين، التي هي قيمة متأصلة في المجتمع الإماراتي، متطلعاً إلى استقبال أعداد أكبر من المنتسبين للبرنامج في دفعته الثالثة.

ويتم قبول الطلبة للانضمام في البرنامج وفقاً لمجموعة من المعايير تشمل أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات مع حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، وأن يكون عمره ما بين 18 و35 عاماً، وتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة إنهاء الخدمة الوطنية للطلبة الذكور، وضرورة اجتياز كل المتقدمين للمقابلة الشخصية إلى جانب حيازة رخصة قيادة إماراتية سارية المفعول والإلمام بأساسيات التخاطب باللغة الإنجليزية.

من جانبه، أكّد الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب على التزام جامعة الشارقة بدعم هذا البرنامج الذي حقق نجاحاً ملحوظاً بتخريجه كوادر إسعافية إماراتية مؤهلة وجاهزة للعمل في الميدان وخدمة المجتمع بما يلبي احتياجات القطاع الإسعافي المحلي، مؤكداً أهمية تضافر مختلف الجهود لتحقيق نظام متكامل للرعاية الصحية بمستوى عالمي تحقيقاً لإحدى الأولويات الست للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.