محاكم دبي تنظم الملتقى الأول للجامعات والكليات

المصدر: دبي - البيان

نظّمت محاكم دبي الملتقى الأول للجامعات والكليات في الدولة في عام التسامح؛ بهدف تشجيع العاملين فيها وذويهم لاستكمال دراستهم الجامعية، والتعرف إلى المجالات والفرص التعليمية الجديدة لدى هذه الجامعات والكليات، للمساهمة في دعم التعليم المستمر وتنمية مواردها البشرية عبر برامج وملتقيات تعليمية.

وذلك تماشياً مع سياسات الدولة في دعم التعليم، بما يسهم في تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع الحكومي، ومواكبة حجم التغيرات المتسارعة التي سيشهدها العالم خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عبدالرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال.وأوضح سلطان السويدي رئيس قسم التسويق والفعاليات في محاكم دبي، أن الملتقى يشكل ويترجم أهدافاً تسهم في إعداد الناشئة والشباب وتأهيلهم وتبصيرهم بمستقبلهم.