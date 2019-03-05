«نسائية دبي» تحتفل بالعرس الجماعي العاشر للرجال

المصدر: دبي - وام

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.. احتفلت جمعية النهضة النسائية في دبي بالنسخة العاشرة للعرس الجماعي الخاص بالرجال الذي شارك فيه 12 عريساً بحضور نخبة من أعيان البلاد وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وممثلي الجهات الرسمية وأهالي العرسان.

وقدمت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية في دبي الشكر والتقدير لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على رعايتها ودعمها كافة دورات الأعراس الجماعية المقامة من قِبَل الجمعية مما كان له الأثر الكبير في نجاح الأعراس وتميزها الخاصة بالرجال والنساء، حيث تسعى الجمعية إلى ترسيخ وتأصيل القيم الزوجية والمحافظة على الروابط الأسرية عبر تكوين بيوت آمنة ومستقرة بلا ديون انسجاماً مع توجهات الدولة لبناء الأسرة المتماسكة.

من جهتها أكدت عفراء الحاي مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب حرص الجمعية على تزويد الأزواج والزوجات بالثقافة الأسرية اللازمة التي تعينهم على الإقبال على حياة أسرية هادئة وهانئة تُجسد قيم الزواج الناجح. وتخلل الحفل الأهازيج الوطنية من الفرق الشعبية والموسيقية التي قدمت لوحات فنية تجسد التراث الشعبي الإماراتي العريق.