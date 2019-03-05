«بروبيرتي ريبورت»: دبي تمضي نحو الكفاية الذاتية من الطاقة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد موقع «بروبيرتي ريبورت»، الشبكي التايلاندي، أن دبي تمضي قدماً نحو تحقيق الكفاية الذاتية من الطاقة لسكانها من المواطنين.

ونشر الموقع أمس تقريراً عن الطاقة النظيفة في دبي، وأكد فيه أن هيئة كهرباء ومياه دبي قد أعلنت مؤخراً عن مشروع يهدف إلى تزويد 10% من بيوت المواطنين في دبي بألواح شمسية لإمدادها بالطاقة الشمسية بحلول نهاية العام الجاري.

وذكر التقرير أن هذا المشروع يأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الواردة في البند رقم 7 من وثيقة الخمسين، التي أطلقها سموه مطلع العام الجاري.

وأضاف التقرير أن البند رقم 7 من وثيقة الخمسين ينصّ على تحقيق اكتفاء ذاتي من الماء والغذاء والطاقة في عُشر بيوت المواطنين بدبي.

واختتم التقرير بتوضيح أن المشروع يعكس عزم دبي على مواصلة اتجاهها نحو نشر استخدام الطاقة النظيفة في بيوتها وشوارعها.