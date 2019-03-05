إعادة تشكيل مجلسي إدارة الشركة القابضة و«أبوظبي للصرف الصحي»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة العامة برئاسة الدكتور محمد راشد الهاملي.

ونص القرار على عضوية كل من اليازية علي الكويتي وعقيل عبدالله ماضي وسالم سلطان الظاهري وعلي مرشد المرر.

كما أصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي برئاسة مبارك عبيد الظاهري.

ونص القرار على عضوية كل من محمد علي الشدي المنصوري وعيسى مبارك علي راشد المزروعي والدكتورة شيخة سالم عبيد الظاهري وراشد مصبح المنعي والدكتورة أسماء إبراهيم المناعي وموزة سهيل محمد المهيري.