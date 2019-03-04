حمدان بن محمد يفتتح مكتبة الصفا للفنون والتصميم

المصدر: وام

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم "مكتبة الصفا للفنون والتصميم" أحد فروع مكتبات دبي العامة، التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، الجهة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في إمارة دبي.

وأعطى سموه إشارة التدشين وإزاحة الستارة الرقمية إيذانا بافتتاح المكتبة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، حيث قام سمو ولي عهد دبي عقب ذلك بجولة في جنبات المكتبة رافقه خلالها معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.

وشملت الجولة أقسام المكتبة التي تضم آلاف الكتب المتخصصة في الفنون والتصميم، والمعارض الفنية علاوة على قسم مكتبة الأطفال الذي يركز على تنظيم الفعاليات المتخصصة في القراءة وورش العمل علاوة على ركن الطفل في إطار الاهتمام بصغار السن لإكسابهم عادة القراءة وتشجيعهم عليها.

وتعرف سمو ولي عهد دبي على مكونات المكتبة التي روعي في تصميمها أن تخدم كمنصة ديناميكية لإلهام أعضاء المجتمع الإبداعي، وإتاحة الفرصة للتعارف واللقاء فيما بينهم من أجل التعاون في العمل والبحث والقراءة، مواكبة للتوجهات العالمية في قطاعات المعرفة والتكنولوجيا، واهتمامات الأجيال الشابة لتشجيعهم على الإبداع والابتكار، إذ تشمل المكتبة بين مكونتها العديدة مساحات مخصصة للعمل وعقد الاجتماعات.

وتوفر المكتبة فرصة الوصول لمجموعة قيمة من الكتب والمواد العلمية التي تغطي مختلف مجالات الفن والتصميم، بما في ذلك الفنون الجميلة وفنون الأداء والموسيقى والعمارة وفن الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي وغيرها.. ويوجد أيضا في المكتبة العديد من الغرف الحديثة متعددة الأغراض وأقسام الكتب المختلفة المناسبة لكافة الأعمار بلغات مختلفة.

وتعد المكتبة ثمرة مبادرة تجديد كافة المكتبات العامة في دبي التي أطلقتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون في العام 2016 تأكيدا على دعم الهيئة للاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026، إذ تأتي المكتبة كمشروع رائد ضمن هذه المبادرة المهمة بالشراكة مع بلدية دبي، لتكون نموذجاً لتطوير المزيد من الفروع الأخرى خلال المرحلة المقبلة.

وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس " تأخذ الهيئة على عاتقها مسؤولية تطوير المشهد الفني والثقافي للمدينة، وانطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية الواضحة الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية ومبدعة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، جاء مشروع مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ليترك بصمة إيجابية نحو تحقيق السعادة لمجتمع دبي؛ فمفهوم المكتبة اليوم ينطلق لتحقيق العديد من الأهداف لإيجاد بيئة مُثلى لجميع زوارها وتيسير تفاعلهم مع بعضهم البعض، وتعينهم على استلهام الأفكار من الأنشطة التي تنظمها المكتبة على مدار العام، بما يسهم في تعزيز النسيج الثقافي والمجتمعي، ويؤكد القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات.. ونأمل أن يكون نجاح هذا المشروع مقدمة لتطبيقه على نطاق أوسع في دبي ودولة الإمارات عموما، للارتقاء بدور المكتبات، وجعلها أكثر قربًا من الناس ويؤكد قدرتهم على مواكبة مستجدات العصر".

ومن جانبها قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم " يسرنا أن نحتفل اليوم بإعادة افتتاح منارة معرفية جديدة متمثلة في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بحلتها الجديدة، لتكون أول مكتبة تخصصية في الدولة تعنى بقطاعات الفن والتصميم، ويسعدنا أن تعيد هذه المكتبة تعريف المفهوم التقليدي للمكتبات العامة، إذ تأخذ روّداها في رحلة معرفية غنيّة باستخدام أحدث التقنيات، وتمدهم بتجربة معرفية تثري ملكات الإبداع لديهم، بتصميم حديث روعي فيه أن يعين على تحقيق الأهداف التي جاء المشروع من أجلها".



وأضافت سموها " مكتبات دبي العامة لها مكانتها وأهميتها لدى قاعدة كبيرة من الجمهور، ونرى في هذا المشروع نقلة نوعية في آليات عملنا في قطاع المكتبات من شأنها زيادة أعداد الزوار، وخصوصا من الشباب الذين نسعى لتشجيعهم على ارتياد المكتبات العامة والارتقاء بمستوى القراءة لديهم ضمن مختلف المجالات، بما يعين على إعداد أجيال من الشباب الواعي المثقف والمطلع على شتى المعارف والعلوم".

واختتمت سموها حديثها بالقول " هذه هي الخطوة الأولى ضمن خطة التزمنا بها خلال "عام القراءة"، وستشمل إعادة تأهيل وإطلاق الفروع السبعة الأخرى لمكتبات دبي العامة.. ويأتي افتتاح مكتبة الصفا للفنون والتصميم للتركيز على قطاعات التعليم والمعرفة، دعما للمبدأ العام الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، فيما يتعلق بالاهتمام بالقراءة والتحفيز عليها وتشجيع ممارستها، عبر العديد من المبادرات التي أطلقها سموه ومن أهمها مبادرة "دعم المكتبات المدرسية بمليون كتاب"، و"تحدي القراءة العربي"، و "مكتبة محمد بن راشد"، و "جائزة محمد بن راشد للمعرفة"، وغيرها من المبادرات التي تجسد في مجملها حرص سموّه على نشر المعرفة وإعادة الشغف للكلمة المكتوبة محلياً وعربياً".

من جانبه قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي" : بناءً على توجهات حكومتنا الرشيدة وتنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة في دولة الإمارات، قامت بلدية دبي بدعم مبادرات القراءة من خلال تجديد مكتبة الصفا للفنون والتصميم وذلك بإضفاء طابع معماري معاصر، وتحديث وتسهيل جميع خدماتها الذكية، كما تم اضافة صالة لعرض الأعمال الفنية لفتح المجال أمام المواهب المحلية لعرض أعمالهم الفنية، فيما روعي عنصر الاستدامة البيئية في المكتبة بإحاطتها بمساحة خضراء وسياج من الأشجار".

ومن أبرز محتويات مكتبة الصفا "معرض روح الإمارات العربية المتحدة بعيون المصورين "، وهو مبادرة تجمع بين دبي للثقافة وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وجمعية صقور الإمارات للتصوير الضوئي، توثق تراث الإمارات وثقافتها.

وتضم شبكة مكتبات دبي العامة ثماني مكتبات للكبار وسبعٍ أخرى للأطفال، بالإضافة إلى قاعات وغرف متعددة الأغراض.. وتتصل جميع فروع مكتبات دبي العامة عبر أنظمة حاسوبية، وترتبط مع المكتبات الحديثة الأخرى، ما يتيح لزوارها وأعضائها الوصول إلى مصادر واسعة للمعلومات والمعرفة التي تغطي موضوعات متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية.

