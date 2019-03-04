محمد بن زايد يوجه بأن يضم مجمع قصر الرئاسة صرحاً يسمى " قصر الوطن "

في إطار رؤية رئيس الدولة.. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. بأن يضم مجمع قصر الرئاسة صرحاً متاحاً للزوار يسمى " قصر الوطن " يكون جسراً حضارياً للتواصل الثقافي بين الشعوب ورافداً يثري الحصيلة المعرفية لرواده.

على أن يفتتح قصر الوطن أمام زواره يوم 11 مارس 2019.

و يتضمن قصر الوطن مكتبة تحوي مصادر معرفية واسعة تعنى بدولة الامارات.

ويضم بيت المعرفة الذي يلقي الضوء على المساهمة العربية في الحضارة الانساني

وتقام فيه معارض تفاعلية ثقافية وتاريخية.