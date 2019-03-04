فتح باب التسجيل في جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، فتح باب التسجيل لتلقي طلبات المشاركة في الدورة الثالثة لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، عبر الموقع http:/‏/‏www.hbmaipm.com/‏، بدءاً من الخامس من مارس الجاري وحتى 30 يوليو المقبل، وتبلغ مجموع قيمة جوائزها أكثر من مليونين و600 ألف درهم «710 آلاف دولار».

وقالت ليلى فريدون، أمين عام جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، إن الجائزة تنقسم إلى أربع فئات هي: الفئة الفردية وتضم جائزة «أفضل مدير مشروع مبتكر» وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار، وجائزة «أفضل مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر» بقيمة 50 ألف دولار، أما الفئة الثانية فهي تتعلق بالفرق وتتضمن جائزة «الفريق المبتكر» بقيمة 80 ألف دولار.

كما تم إضافة فئة ثالثة جديدة لتشمل المؤسسات تحت عنوان «جائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع» من خلال تعديل الفئات المؤسسية السابقة لتضم ثلاثة مراكز؛ الأول بقيمة 200 ألف دولار، والثاني بقيمة 150 ألف دولار، والمركز الثالث بقيمة 100 ألف دولار.

وأوضحت فريدون، أن الجائزة تتضمن مجموعة من القواعد والشروط العامة يجب الأخذ بها لمن يرغب في التقدم للجائزة، وإن من هذه القواعد والشروط إمكانية تقديم نفس المشروع في أكثر من فئة للجائزة في حال استوفى شروط التقدم للجائزة المعنية، وإن نموذج التقدم لأي من فئات الجائزة يجب أن يتضمن نموذجاً كاملاً لمحور واحد من محاور الابتكار على الأقل، وإنه يمكن المشاركة في أكثر من محور من محاور الابتكار لنفس طلب التقديم، وأنه يجب التقديم للجائزة باللغة الإنجليزية نظراً لأنها اللغة المشتركة بين جميع أعضاء لجنة التحكيم، وتعيين شخص واحد كنقطة اتصال مسؤول عن التواصل بخصوص طلب التقدم.

وأشارت إلى أن القواعد والشروط العامة تتضمن أيضاً ألا يكون قد مرّ على تاريخ استكمال المشروع أكثر من 48 شهراً قبل التقدم للجائزة، ويجب تقديم جميع المواد الداعمة ومستندات الإثبات في وقت التقديم، ويجب الإحالة إليها وإبرازها بوضوح، وفي حال طلب معلومات إضافية يجب توفيرها خلال 3 أيام عمل من تاريخ الطلب.