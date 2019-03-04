جامعة محمد بن راشد للطب تحتفي بعام التسامح

المصدر: دبي - البيان

جسدت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التزامها بقيم عام التسامح خلال فعالية «اليوم العالمي» الخاصة بأسرة الجامعة، والتي شهدت زراعة شجرة الغاف التي ترمز لعام التسامح، وإطلاق باقة من الأنشطة الثقافية في حرم الجامعة بمدينة دبي الطبية.

وقد ضمّ «اليوم العالمي» المُقام تحت شعار «نحتفل بترابطنا» مجموعةً من العروض الموسيقية الحية والأنشطة الثقافية التي أبدع بتأديتها طلبة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية من دول الإمارات والبحرين والكويت وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان والعراق وإيران والصومال وكينيا والسودان ومصر وفرنسا وإيطاليا والهند. كما شارك الدكتور عامر أحمد شريف، مدير الجامعة مع موظفي وطلبة الجامعة لزراعة شجرة الغاف المتصلة بالتراث والأصالة الإماراتية، والتي ترمز لعام التسامح.