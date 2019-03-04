«دبي للإحصاء» يحصد 7 جوائز عالمية

المصدر: دبي - وائل نعيم

حصد مركز دبي للإحصاء 7 جوائز عالمية، بينها 5 جوائز ضمن جوائز التميز في الأعمال العالمية Global business Excellence awards، ومقرها المملكة المتحدة، وجائزتان من منظمة Business Intelligence Group، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تفوق المركز على نخبة من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، ومؤسسات النفع العام من مختلف دول العالم، تنافست على تلك الجوائز.

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «إن هذا الإنجاز العالمي الجديد، يضاف للسجل الريادي الحافل لحكومة دبي، بمختلف مؤسساتها، ولدولة الإمارات بشكل عام، مؤكداً أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي ما مهد الطريق لتحقيق التميز والنجاح».

وأشاد المهيري بفريق العمل بالمركز، وقال: «محظوظ بهذا الفريق، الذي يعمل بشغف وتطلع للمستقبل، وبهذا الإنجاز، يرتفع رصيد المركز من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية إلى 64 جائزة، منها 19 جائزة في عام 2018».

فئات

وفاز مركز دبي للإحصاء بــ 5 جوائز الأعمال العالمية بفئة المؤسسات الأسرع نمواً، كما فاز عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي للمركز، بفئة القائد الاستثنائي، وفاز المركز بمبادرة أسعد أسرة عمل ضمن فئة فريق الموارد البشرية الاستثنائي، كما فازت منظومة الإحصاء الذكي بفئة فريق تقنية المعلومات الاستثنائي، وفاز الموظف محمد حسن بامسعود مدير المسوح الإحصائية بفئة الموظف الجديد الاستثنائي.

وحصد مركز دبي للإحصاء جائزة الابتكار الكبرى Big Innovation Award في دورتها الـ 6 من Business Intelligence Group، وذلك عن ابتكار منظومة الإحصاء الذكي، وحصد جائزة أفضل مكان عمل في القطاع الحكومي، وبذلك يكون المركز أول جهة حكومية على مستوى أوروبا والشرق الأوسط تفوز بهذه الفئة.