بدء إنشاء 50 ساحة وملعب أطفال بمناطق سكن المواطنين بدبي

المصدر: دبي-البيان

بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وحرصاً من سموه على توفير الحياة الكريمة وكل ما يحتاجه المواطن من خدمات تلبي كافة المتطلبات والاحتياجات، شرعت بلدية دبي بإنشاء 50 ساحة وملعب أطفال بمناطق سكن المواطنين.

تنفيذ

وقال المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي:«بدأنا فوراً بتنفيذ توجيهات سموه ببناء الملاعب والساحات المخصصة للأطفال، وسننتهي منها قبل نهاية 2019 وسيتم توزيعها على مختلف المناطق السكنية والتي تشمل مناطق سكنية بديرة وبردبي وند الشبا ولهباب ومدينة حتا، ويأتي ذلك تجسيداً لالتزام الدائرة بتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤية البلدية المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، ومرتبطة بخطتها الاستراتيجية بتخطيط وتطوير وإدارة مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح».

وأضاف: وجّه سموه بالأخذ بعين الاعتبار كل ما يسعد رواد هذه الساحات والملاعب التي تعتبر من أهم عناصر البنية التحتية في الإمارة، لتتيح لهم ممارسة هواياتهم المختلفة علماً بأن الساحات والملاعب تتضمن المرافق الأساسية ومختلف المتطلبات لروادها وستكون بالقرب من منازلهم وستتوفر بها عناصر الاستدامة.

وأشار داوود الهاجري إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة دبي هي جزء من تطوير المدينة التي تعيش في سباق دائم مع مثيلاتها من المدن العالمية، لتحتل مكان الريادة في نموها الحضاري الذي يتمثل بالتوازن البيئي الذي تحققه بلدية دبي، حيث تم دراسة العديد من حدائق الأحياء والساحات الشعبية في مناطق متعددة في الإمارة، وتخدم سكان هذه المناطق بكل فئاتها.