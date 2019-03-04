محمد بن راشد متسلماً اعتماد سفراء: القيم الإنسانية أساس علاقاتنا المتينة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تمضي قدماً على نهج ومبادئ مؤسس دولتنا الراحل الكبير الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، القائمة على ترسيخ مفهوم القيم الإنسانية قبل أي علاقات أخرى، إذ إن العلاقات الإنسانية تشكّل أساساً متيناً لبناء علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية وغيرها. جاء ذلك خلال تسلم سموه في قصر الرئاسة بأبوظبي، صباح أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.

من جهة ثانية، تم أمس إطلاق جائزة عالمية تقديرية للفنون تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتهدف هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة» من إطلاق الجائزة إلى حفز وتشجيع الفنانين من شتى أنحاء العالم على خوض منافسة عالمية ضمن أربع فئات.

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