«الداخلية» تناقش رفع مستوى الأداء في «الإصلاحيات»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، العميد عبد الحكيم سعيد السويدي مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية رئيس مجلس تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، بحضور العميد يعقوب يوسف أبو ليلة مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، ومديري المؤسسات العقابية على مستوى الدولة.

حيث أكد العميد يعقوب يوسف أبو ليلة أن الاجتماع الثالث يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التشاورية للمجلس، والتي يدرس من خلالها المستجدات الخاصة وأبرز الفعاليات ذات العلاقة الرامية إلى التطوير والتحديث ومحاولة الوصول إلى أعلى المستويات العالمية ورفع مستوى الأداء، وكذلك السعي لحل كافة المعوقات الخاصة بالنزلاء، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلى الخروج بالعديد من التوصيات خلال اجتماعاته الدورية، منها ما يختص بها المجلس بتعميمها والعمل بها مباشرة، فيما ترفع التوصيات الأخرى ذات الصلة إلى مجلس السعادة والإيجابية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

خدمات

من جانبه أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال اللقاء على أن استراتيجية وزارة الداخلية تدعم دائماً هدفها الاستراتيجي المتمثل بضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، مشيداً بجهود جميع المؤسسات العقابية على مستوى الدولة في عملية التطوير المستمر للخدمات وبذلهم الجهد لتقدم العمل الأمني المتميز وحصولهم على شهادات الثناء والإشادة من حقوق الإنسان والمنظمات العالمية، موجهاً بضرورة الحفاظ على هذا المستوى وبل تقدمه أكثر وفق معايير التميز.

واستضافت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية، الاجتماع الدوري الثالث لمجلس تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، برئاسة العميد عبد الحكيم سعيد السويدي مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بالوزارة رئيس مجلس تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، وبحضور مديري المؤسسات العقابية على مستوى الدولة.

ارتقاء

وأكد العميد أبو ليلة على أهمية الاجتماعات الدورية للمجلس واللقاءات التشاورية مع أعضائه والشركاء الاستراتيجيين في النهوض بالمشاريع التطويرية والارتقاء بمستوى وجودة العمل وفقا لآلية محددة وموحدة، إلى جانب تبادل الخبرات، مبيناً بأن المجلس يتولى ممارسة اختصاصات عدة منها: الإشراف على الخطط الاستراتيجية والمعايير وأنظمة العمل المتعلقة بتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية واتخاذ اللازم بشأنها، وتقديم الاقتراحات الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها، والإشراف على رسم السياسات العامة لوزارة الداخلية الخاصة بالمؤسسة على مستوى الدولة، وتوحيد الجهود والتأكد من الجاهزية الميدانية لكافة الوحدات التنظيمية الاتحادية والمحلية ضمن اختصاصات قطاع المؤسسة والتنسيق مع المجالس واللجان المختصة بهذا الشأن.