شرطة دبي تطّلع على تجهيزات طائراتها العمودية الجديدة في إيطاليا

المصدر: دبي - البيان

قام اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له، بزيارة مصنع شركة ليوناردو للطائرات العمودية في مدينة فيرجاتي الإيطالية، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على تجهيزات الطائرات العمودية الجديدة التي ستستلمها شرطة دبي.

وكان في استقبالهم جيانفرانكو سوتوتيتي نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واستمع الوفد من قبله إلى شرح مفصل عن صناعة الطائرات بدون طيار UAV، وسبل الاستفادة منها في المجال الأمني والشرطي وكذلك أنظمة المحاكاة المستخدمة في تدريب الطيارين والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركة والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران والإنقاذ ونقل المصابين.

وعقب ذلك توجه اللواء المري والوفد المرافق له إلى المصنع وشاهد خط تجميع وتصنيع المروحيات وقسم التصميم الداخلي، وجميع مراحل التصنيع، واستمع إلى شرح مفصل عن هياكل الطائرات العمودية والأنظمة المستخدمة في التصنيع.

وفي نهاية الزيارة أهدى القائد العام لشرطة دبي كتاب «قصّتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الى جيانفرانكو سوتوتيتي، وتسلم اللواء المري منه مجسم طائرة عمودية جديدة لشرطة دبي، وتبادلا الهدايا والصور التذكارية، متمنين مزيدا من التعاون بين الجانبين.