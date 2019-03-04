شرطة دبي تبحث مع وفد وزاري إيرلندي سبل تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي بات برلين وزير التجارة في جمهورية إيرلندا، وأيدن كروتين، سفير جمهورية إيرلندا في الدولة، والوفد المرافق لهما، وكان في استقبالهم اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بحضور العميد محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الدكتور علي سنجل المستشار الصحي لشرطة دبي، وذلك ضمن زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المعرفية والتدريب الأكاديمي الشرطي المتخصص والخدمات الصحية.

ورحب اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، بوزير التجارة الإيرلندي في القيادة العامة لشرطة دبي، ناقلاً له تحيات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات العالمية بما يعود بالفائدة على الطرفين.

واستمع وزير التجارة الإيرلندي إلى شرح عن الخدمات المتعددة التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي للمجتمع في مختلف مجالات العمل الشرطي، واستمع أيضاً إلى شرح حول آليات التدريب الأكاديمي والمعرفي المُطبق على مستوى القوة لضمان نقل المعرفة إلى كافة الكوادر البشرية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في هذه المجالات مستقبلاً.

وعقب ذلك اصطحبه اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، وزير التجارة الإيرلندي والوفد المرافق له إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث استمع إلى شرح حول أنواع الخدمات التي يقدمها المركز.

وفي ختام زيارته، سجل وزير التجارة الإيرلندي كلمة شكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي في سجل الزوار، ثم تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مثنياً على ما شاهده من خدمات متميزة تقدمها شرطة دبي من أجل إسعاد المجتمع.