567 أسرة استفادت من «نور حياتهم» لسداد فواتير المتعسرين في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة، قدمت مساعدات لأكثر من 567 أسرة ضمن مبادرة «نور حياتهم» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية لمساعدة الأسر المتعففة والمتعسرين في سداد مستحقات الكهرباء والمياه، وأسقطت مديونيات فواتير تأخر استحقاقها بمليونيْ درهم، وذلك في إطار تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.

تثمين

وثمن عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، الدور الذي تقوم به هيئة كهرباء ومياه الشارقة على كافة الصعد، مشيراً إلى أن التوجيهات الدائمة لمجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أسهمت في تفعيل التعاون مع هيئات ومؤسسات تعليمية وأمنية وخدمية واجتماعية.

وأشار الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها بعنوان «نور حياتهم» بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية تأتي في إطار سياسة الهيئة واستراتيجيتها التي تهدف لدعم وتشجع هذه المبادرات التي تعود بالخير على المجتمع.