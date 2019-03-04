محاضرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظّم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، محاضرة متخصصة حول استخدام «الشبكات البايزية» المعتمدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المستقبلية بفاعلية ودقة أكثر، وذلك في أكاديمية شرطة دبي، بتوجيهات من العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان مدير المركز.

وقدم المحاضرة الدكتور ليونيل جوفيه المدير التنفيذي لشركة بايزيه ومقرها فرنسا، مبيناً أن الشبكات البايزيه عبارة عن نظام شبكات يضع أمام متخذ القرار كافة المعلومات التي يحتاجها ضمن نظام على شكل شبه ذكية تمكنه من الاطلاع على كافة تفاصيل العملية التي يديرها وبالتالي القدرة على اتخاذ أي قرار وفقاً لمعطيات واضحة ومدروسة.

وبين الدكتور جوفيه أن الشبكات البايزيه تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعطي متخذ القرار كافة المعلومات التي يحتاجها ليكون قراره المستقبلي مبنياً على يقين تام.