اجتماع تعريفي لشركات الأسلحة الوطنية ونوادي الرماية

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس العميد الركن محمد سهيل سعيد النيادي، المدير العام لمكتب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، الاجتماع التعريفي لشركات الأسلحة الوطنية، ونوادي الرماية في الدولة.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بشركات الأسلحة الوطنية ونوادي الرماية، والصعوبات والمشاكل التي تواجه أصحابها أثناء إصدار تراخيص الاتجار بالأسلحة، والمشاركة في المعارض والمحافل الوطنية والدولية، تنفيذاً للقانون رقم «5» لسنة 2013، والقاضي بتوحيد الإجراءات والاشتراطات الأمنية لعمليات استيراد وتصدير الأسلحة والذخائر، والإشراف على الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويحقق الأمن الوطني وفق قواعد منظمة.

كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك، ومواضيع أخرى تنظيمية وتطويرية، من شأنها تسهيل عمل الشركات والنوادي للتغلب على التحديات، وما تم بذله من جهود مشتركة في إطار العمل على المستوى الوطني، وإبراز الدروس المستفادة وفرص التحسين لمواجهة التحديات، ووضع الحلول المناسبة للمعوقات، وتخفيف آثارها وفق أعلى معايير التميز والريادة المتعلقة بالأسلحة والذخائر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.