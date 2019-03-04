انطلاق المرحلة 3 من «صناع التفوق» ضمن «في دبي نتعلم»

المصدر: دبي - البيان

أعلن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي عن انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج صناع التفوق ضمن مبادرة «في دبي نتعلم»، حيث تمّت دعوة جميع الجهات الحكومية لترشيح مشاريع للمشاركة، وتمّ قبول 10 مشاريع من 10 جهات حكومية.

وتتضمن مبادرة في دبي نتعلم اختيار عدد من المشاريع التي يتم تطبيقها على مدار عام وتهدف لتطوير أي من جوانب الأداء المؤسسي من خلال التعلم من أفضل الممارسات باستخدام أداة عالمية للمقارنة المرجعية.

وبهذه المناسبة علق الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي: «إن برنامج صناع التفوق هو برنامج رائد للتعلم المؤسسي ونقل وتبادل المعرفة ويتضمن دعوة الجهات الحكومية لترشيح مشروعات للتعلم المؤسسي ونقل وتبادل المعرفة بحيث يقوم فريق من الخبراء الدوليين باختيار المشروعات الأنسب من حيث وضوح الأهداف والتأثيرات الإيجابية المتوقعة والإمكانية العملية للتطبيق ومن ثمّ يتمّ الإشراف على تطبيقها في الجهات الحكومية من خلال فرق عمل لهذه المشروعات يتمّ تدريب أعضائها على استخدام منهجية التعلم المؤسسي العالمية التي تسمى TRADE وعقد لقاءات دورية معهم لاستعراض مدى التقدم المحقق في المشروعات».

التكامل المؤسسي

قدّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مشروعاً يحمل عنوان (التكامل المؤسسي) وهو مبادرة لتكامل عمل إدارات الابتكار والتدقيق الداخلي والاستراتيجية والعمليات في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بطريقة تضمن تحسين جودة التقارير الناتجة من هذه الإدارات.

الحقائب الآمنة

وقدّمت القيادة العامة لشرطة دبي مشروعاً بعنوان (الحقائب الآمنة) الهادف إلى إيجاد آلية تضمن تقليل عدد المسافرين في مطارات دبي الذين يضطرون للخضوع لتفتيش إضافي لحقائبهم نظرًا لوجود شبهة أمنية مما يقلل زمن عملية تفتيش الحقائب ويضمن تحقيق مستويات أمنية عالية في نفس الوقت.

التحول الرقمي

كما قدّمت بلدية دبي مشروع (التحول الرقمي لعمليات العقود التخصصية) وهو يهدف إلى تسريع إنجاز العقود من خلال قياس أداء ومؤشرات مشتركة واتفاقية مستوى خدمه لضمان التحول في تنفيذ العقود إلى إدارة رقمية.

تحسين بيئة الابتكار

وبدورها قدمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشروعاً بعنوان (تحسين بيئة الابتكار المؤسسي) وهو مشروع يركز على تغيير الثقافة المؤسسية وتعزيز الوعي بمفاهيم الاندماج المؤسسي والابتكار.

الشاحن الأخضر

من جانبها قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروعاً بعنوان (الشاحن الأخضر) والهدف منه هو تمكين الهيئة لتصنيع شاحن للسيارات الكهربائية من خلال كوادر وطنية مؤهلة تعمل في بيئة داعمة للابتكار لإيجاد منتج محلي منافس للمنتجات العالمية في السعر والجودة بما يساهم في تحقيق رؤية الهيئة لكونها مؤسسة مستدامة ومبتكرة.

القلب الآمن

قدمت هيئة الصحة مشروعاً بعنوان (دبي مدينة القلب الآمن) ويهدف إلى رفع معدل النجاة من حوادث السكتة القلبية في دبي من 6٪ إلى 65٪ بحلول عام 2020، حيث يسعى المشروع إلى تحقيق هذا المستهدف من خلال تطوير نظام استجابة فعال لتصبح مدينة دبي «مدينة القلب الآمن» في العالم من خلال تبني ابتكارات صحية لمواجهة السكتات القلبية.

تقييم عقاري

شاركت دائرة الأراضي والأملاك بمشروع بعنوان (التقييم العقاري الذكي) ويهدف لتطوير خدمة التقييم العقاري من كونها خدمة تقدم من خلال لجنه من المقيمين العقاريين المعتمدين في الدائرة لتكون خدمة ذكية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي.

السعادة

قدمت هيئة تنمية المجتمع مشروع «السعادة لتحقيق الريادة» ويهدف إلى تعزيز التفاعل والتعاون والرضا وزيادة مستوى مشاركة الموظفين والإنتاجية، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي في الهيئة.

العائد من الابتكار

كما شاركت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمشروع بعنوان (العائد من الابتكار) ويهدف إلى إيجاد آلية لقياس العائد من الابتكار في العمل الحكومي بشقيه المالي وغير المالي وذلك من خلال تعريف العوائد غير المالية وتصميم أدوات لاحتسابها وقياسها لضمان كفاءة وفاعلية الابتكار والإبداع في العمل الحكومي وفقاً لأفضل الممارسات.

رشاقة إدارة المشاريع

كما شارك فريق من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمشروع بعنوان «رشاقة إدارة المشاريع» ويهدف إلى إيجاد آلية تضمن مرونة ورشاقة آلية إدارة المشاريع في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي باستخدام إدارة المعرفة ومفاهيم الرشاقة المؤسسية.